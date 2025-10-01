Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков
Москвичей 1 октября ожидает мягкий осенний день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха в дневное время установится на уровне около 12 градусов тепла, сопровождаясь умеренной влажностью около 50%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью приблизительно 2,1 м/с. Атмосферное давление будет находиться на отметке 762 мм рт. ст.
До конца недели атмосферные условия в Москве будут изменчивыми. Днем температура будет колебаться в пределах от 10 до 14 градусов, а ночью может опускаться до 3–5 градусов. Осадков не ожидается, и небо, в основном, останется ясным или слегка облачным
