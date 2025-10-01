«Политеховского маньяка» подозревали еще после первого убийства

Фото: Прокуратура Алтайского края

Свое первое убийство «политеховский маньяк» Виталий Манишин совершил еще в студенчестве, сообщили в Следственном комитете. После этого правоохранительные органы его опрашивали как одного из последних, с кем виделась жертва, однако к задержанию это не привело.

По данным следствия, в сентябре 1989 года он вместе друзьями познакомился на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава с 17-летней девушкой. Молодые люди отговорили ее уезжать и предложили с ними выпить на окраине поселения в лесополосе. Оказавшись с девушкой наедине, Манишин попытался ее изнасиловать.

«Несовершеннолетняя оказала ему сопротивление, вследствие чего Манишин задушил ее. После этого он переместил тело недалеко от места убийства и закопал», — пояснили в ведомстве.

Еще в 1990-х следователи при расследовании пропажи девушки допрашивали эту компанию юношей, включая самого Манишина, однако это ничем не закончилось. Спустя годы правоохранители провели повторный опрос свидетелей и другие следственные действия, которые установили причастность Манишина к преступлению. В мае 2023 года он был задержан и дал признательные показания. После этого маньяк рассказал об убийстве еще десяти девушек.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил 54-летнего Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершенных с 1989 по 2000 год 11 убийствах, сопряженных с изнасилованием. Среди жертв были абитуриентки Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, в связи с чем обвиняемого и стали называть «политеховским маньяком».

В августе в прокуратуре отметили, что это «максимально возможное наказание» для маньяка, поскольку по истечении сроков давности, согласно закону, подсудимый не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.