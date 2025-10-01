 Перейти к основному контенту
Общество
0

РАО подало иск к «Золотому кольцу» Надежды Кадышевой за «Течет ручей»

Надежда Кадышева
Надежда Кадышева (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) к Театру «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Причиной судебного разбирательства стало исполнение без разрешения правообладателей двух музыкальных произведений во время шоу 11 апреля 2025 года в концертном зале «Москва», сообщили РБК в пресс-службе РАО.

Речь идет о композициях «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течет ручей» (авторы — Петр Черняев и Наталья Трушина).

В РАО уточнили, что весенний концерт «Плывет веночек» с участием Надежды и Григория Кадышевых организовало именно ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», как указано в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Защитники авторских прав уведомили театр о необходимости «соблюдения требования закона при публичном исполнении музыкальных произведений и выплате вознаграждения правообладателям», но ответа не получили. Тогда они направили в адрес ООО претензию с предложением досудебного урегулирования возникшей ситуации.

«К сожалению, оба обращения РАО были проигнорированы, вследствие чего РАО было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением в защиту законных прав указанных выше авторов», — рассказали в пресс-службе.

«Союзмультфильм» обратился в суд из-за авторских прав на крокодила Гену
Бизнес
Фото:Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Весной 2025 года «Комсомольская правда» назвала Надежду Кадышеву самым высокооплачиваемым исполнителем российской эстрады. По данным издания, на летних корпоративах гонорар артистки и ансамбля «Золотое кольцо» достигал в зависимости от места проведения 15–20 млн руб.

Хотя, согласно бухгалтерской отчетности, еще в прошлом году финансовые показатели театра были скромней. Его выручка за 2024 год составила 69,2 млн руб., а прибыль — 2,7 млн руб.

