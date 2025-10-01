В московском аэропорту задержали бразильскую наркокурьершу с кокаином

Фото: ФТС России

Сотрудники домодедовской таможни задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провезти в Россию крупную партию кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе таможенной службы.

Иностранка прибыла в Москву рейсом из Дубая и была остановлена при проходе через «зеленый коридор». При досмотре таможенники обнаружили два резиновых контейнера с белым порошком. Один из них был спрятан в нижнем белье, второй — внутри тела задержанной.

Сама задержанная подтвердила, что вещество является кокаином, и рассказала, что перевозила его по заказу неизвестного мужчины за денежное вознаграждение. Экспертиза установила, что общий вес изъятого наркотика составил 250 грамм.

В отношении бразильянки возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения со штрафом до 1 млн руб. На данный момент подозреваемая заключена под стражу.

В июле российские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами. Стоимость веществ на черном рынке составляет более 12 млрд руб. Наркотики попыталась поставить южноамериканская группировка. Их обнаружили под полом контейнера, где лежал расфасованный кокаин по брикетам.