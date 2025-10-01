Кремль заявил, что не в курсе дискуссий о возвращении звания маршала

Звание маршала в России существует, однако с 1997 года ни разу не присваивалось. После распада СССР единственным маршалом стал в 1997-м Игорь Сергеев, в то время министр обороны

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремлю неизвестно о дискуссиях по поводу восстановления звания маршала, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что в военных и политических кругах сейчас обсуждают необходимость вновь присваивать звание маршала.

«Мы не слышали, чтобы велись такие дискуссии. Нам неизвестно о существовании таких дискуссий, поэтому нам нечего сказать», — сказал Песков.

Звание маршала в России по-прежнему не отменено, однако с 1997 года ни разу не присваивалось.

Звание маршала Российской Федерации было учреждено указом экс-президента Бориса Ельцина 11 февраля 1993 года. Единственным маршалом в стране стал Игорь Сергеев. Он получил это звание в 1997 году, когда был министром обороны.

Самое высокое звание в армии сегодня — генерал армии. В частности, его имеют начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин, бывший командующим объединенной группировкой войск в зоне военной операции и экс-главнокомандующий Воздушно-космических сил Сергей Суровикин.

В декабре 2021 года глава общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой объяснял «Российской газете», почему в современной армии не присваивается маршальское звание, тем, что оно «присваивается военнослужащим, которые уже имеют звание генерала армии, за особые заслуги перед Отечеством».

«Теперь вспомним историю: практически все, кто носил маршальское звание, получили его за удачно проведенные военные операции в гражданской и Великой Отечественной войнах. Например, маршал Жуков получил его после переломившей ход войны Сталинградской битвы. Именно такой масштаб заслуг перед Отечеством соответствует высшему почетному воинскому званию. Поэтому неудивительно, что сейчас его не присваивают», — пояснял Липовой.

В январе 2023 года Песков сообщал об отсутствии у него информации о каких-либо планах присвоить звание маршала начальнику Генштаба Герасимову или другим военачальникам.