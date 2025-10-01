 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Кольцевой линии метро Москвы приостановили движение из-за человек

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Кольцевой линии метро Москвы приостановили движение вагонов. Это произошло из-за упавшего на пути человека, сообщил Дептранс. Источник Агентства «Москва» сообщил, что мужчина погиб.

По предварительной информации, под поезд его столкнула женщина. Мужчина был пьян, между ними произошел конфликт. Об этом сообщает «Москва 24».

Полиция выписала два протокола: о нарушении правил поведения в транспорте и в общественном месте. Поступок женщины квалифицировали как мелкое хулиганство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена.

Материал дополняется

