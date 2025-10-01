 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Израильский корабль ночью приблизился к идущей в сектор Газа флотилии

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Судно &laquo;Альма&raquo;
Судно «Альма» (Фото: GLOBAL SUMUD FLOTILLA / Reuters)

Израильский военный корабль в ночь на 1 октября приблизился к крупнейшему в составе направляющейся к сектору Газа «Флотилии стойкости» судну «Альма», создав помехи для связи на его борту, сообщил телеканал Al Jazeera.

Флотилия продолжила свой путь к сектору Газа после того, как израильский корабль покинул место происшествия.

В среду общественный израильский вещатель Kan сообщил, что Армия обороны Израиля готовится «взять под контроль» флотилию с помощью морских коммандос и военных кораблей. Согласно планам, Израиль не будет буксировать все входящие во флотилию суда, а некоторые потопит в море, уточнило издание.

Как пишет газета «Маарив», в последние несколько дней представители Израиля встречались с различными европейскими чиновниками и «дали им понять, что не намерены допустить захода судов в Газу».

При этом, как пишет «Маарив», в Армии обороны Израиля осознают, что испанские и итальянские военные корабли, сопровождающие флотилию, не намерены пересекать территориальные воды Израиля, поэтому не станут препятствовать задержанию судов флотилии при их заходе на израильскую территорию.

«Корабли сопровождают суда и окажут помощь, если один из них попадет в беду, но они не намерены вступать в конфронтацию с ВМС Израиля», — сообщил военный источник.

В Израиле назвали «позором» извинения Нетаньяху перед Катаром
Политика
Биньямин Нетаньяху

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит из более чем 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.

Инициатива получила поддержку более десяти министров иностранных дел, итальянских политиков и политических партий, депутатов парламентов Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявлял, что участники флотилии должны быть заключены в тюрьму как террористы, а министерство иностранных дел Израиля пообещало остановить флотилию. В ответ на нападения на флотилию министерство обороны Италии направило корабли итальянских ВМС для оказания помощи входящим в нее судам. Премьер-министр Испании Педро Санчес впоследствии также направил корабль испанских ВМС на помощь флотилии.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Израиль сектор Газа флотилия
