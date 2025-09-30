 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

В Израиле назвали «позором» извинения Нетаньяху перед Катаром

Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В израильском правительстве резко осудили извинения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху перед Катаром за удар по ХАМАСу, передает The Jerusalim Post.

Израиль ударил по столице Катара Дохе 9 сентября. Позже, 29 сентября, Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом позвонил премьеру Катара шейху Мухаммеду бин Абдулрахману Аль Тани и извинился перед ним, пообещав больше не атаковать Катар.

«Лизоблюдство и извинения перед государством, которое поддерживает и финансирует террор, — это позор», — сказал министр финансов Бецалель Смотрих. Лидер партии «Демократы» Яир Голан, в свою очередь, заявил, что «Нетаньяху слаб и скомпрометирован».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что ХАМАС являются организаторами «массового убийства 7 октября», а Катар — враг Израиля, поэтому удар по группировке на его территории «был важным, справедливым и глубоко моральным ударом».

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе
Политика
Биньямин Нетаньяху

Кроме того, глава партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман удивился тому, что Нетаньяху, извинившийся перед гражданами Катара, никогда «не извинялся перед народом Израиля за то, что при его правлении тысячи израильтян были убиты, изнасилованы и похищены».

Под удар Изариля 9 сентября попали глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, лидер группировки в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также член движения Захер Джабарин. Они были убиты, передавала Al Arabiya. В Катаре сообщили, что при ударе погиб сотрудник внутренней безопасности страны Бадер Саад Мухаммед аль-Хумейди ад-Дусари.

В своем извинении перед премьером Катара Нетаньяху сказал: «Хочу, чтобы вы знали, что Израиль сожалеет, что один из ваших граждан был убит при нашем ударе». Нетаньяху также отметил, что Израиль «нацеливался на ХАМАС, а не на катарцев» и больше не будет нарушать суверенитет Катара.

По данным источников Ynetnews, Нетаньяху извинился перед Катаром по требованию президента США Трампа. Ранее американский лидер заявлял, что Израиль обещал больше не нападать на Катар.

Персоны
Софья Полковникова
