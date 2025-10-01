В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием

Фото: Дарья Широкова / РБК

В Екатеринбурге в лицее №159 12 пятиклассников, готовясь к занятию по физкультуре в раздевалке, почувствовали недомогание, сообщила прокуратура региона. Среди симптомов — затрудненное дыхание. Все дети госпитализированы.

«В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал порталу E1.RU один из учеников, в раздевалке дети рассыпали протеин. «Все из-за этого было как в дыму», — пояснил он. Пятиклассникам сказали не заходить туда, но они зашли, надышались и отравились.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что на месте работают сотрудники полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают педагогов и учеников. Он подтвердил версию о том, что кто-то в раздевалке мог рассыпать протеиновый порошок.

В следственном управлении СК по Свердловской области сообщили РБК, что ведомством уже организована проверка инцидента в лицее по ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

«При подтверждении информации об ухудшении состояния здоровья учащихся будут проведены необходимые экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью», — подчеркнули в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области, а также направил запрос в МАОУ лицей № 159.