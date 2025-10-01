 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В Екатеринбурге в лицее №159 12 пятиклассников, готовясь к занятию по физкультуре в раздевалке, почувствовали недомогание, сообщила прокуратура региона. Среди симптомов — затрудненное дыхание. Все дети госпитализированы.

«В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал порталу E1.RU один из учеников, в раздевалке дети рассыпали протеин. «Все из-за этого было как в дыму», — пояснил он. Пятиклассникам сказали не заходить туда, но они зашли, надышались и отравились.  

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что на месте работают сотрудники полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают педагогов и учеников. Он подтвердил версию о том, что кто-то в раздевалке мог рассыпать протеиновый порошок.

В следственном управлении СК по Свердловской области сообщили РБК, что ведомством уже организована проверка инцидента в лицее по ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В Уфе две школьницы отравились лекарствами
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

«При подтверждении информации об ухудшении состояния здоровья учащихся будут проведены необходимые экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью», — подчеркнули в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области, а также направил запрос в МАОУ лицей № 159.

