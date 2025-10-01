Зеленский присвоил основателю «Азова» звание бригадного генерала
Командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Андрею Билецкому присвоено звание бригадного генерала. Об этом говорится в указе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Указ вступил в силу 30 сентября 2025 года. Как отмечает «РБК Украина», Билецкий возглавляет 3-й армейский корпус ВСУ с марта 2025 года.
В 2014 году Билецкий основал и возглавил батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), впоследствии возглавил националистическую политическую партию «Национальный корпус» и был депутатом Верховной рады 8-го созыва.
После начала военной операции на Украине в 2022 году Билецкий возглавил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, в марте 2025 года она была масштабирована в 3-й армейский корпус.
Билецкий имеет орден «За мужество» III степени, который получил 2 августа 2014 года. В 2016 году он получил награду президента Украины — юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».
2 октября 2023 года Росфинмониторинг включил Андрея Билецкого в перечень террористов и экстремистов.
