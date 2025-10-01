 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский присвоил основателю «Азова» звание бригадного генерала

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Билецкий
Андрей Билецкий (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Андрею Билецкому присвоено звание бригадного генерала. Об этом говорится в указе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ вступил в силу 30 сентября 2025 года. Как отмечает «РБК Украина», Билецкий возглавляет 3-й армейский корпус ВСУ с марта 2025 года.

В 2014 году Билецкий основал и возглавил батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), впоследствии возглавил националистическую политическую партию «Национальный корпус» и был депутатом Верховной рады 8-го созыва.

Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии
Политика
Владимир Зеленский

После начала военной операции на Украине в 2022 году Билецкий возглавил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, в марте 2025 года она была масштабирована в 3-й армейский корпус.

Билецкий имеет орден «За мужество» III степени, который получил 2 августа 2014 года. В 2016 году он получил награду президента Украины — юбилейную медаль «25 лет независимости Украины».

2 октября 2023 года Росфинмониторинг включил Андрея Билецкого в перечень террористов и экстремистов.

