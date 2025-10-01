Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет

Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения в провинции Себу, сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

«Не располагаем в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», — заявили в посольстве.

Представители дипведомства добавили, что отправили запросы в местные компетентные органы.

Вечером во вторник, 30 сентября, у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Жертвами землетрясения стали 61 человек, также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре в центральных районах страны.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого в провинции Себу. Очаг залегал на глубине 15 км.

В результате стихийного бедствия пострадали 147 жителей, информации о пропавших без вести нет. Также были разрушены или повреждены минимум 22 здания, включая церкви. В нескольких районах произошло отключение электричества.

Землетрясение нарушило транспортное сообщение в Себу и повредило шесть дорог и мостов. Власти провинции Себу объявили чрезвычайное положение.