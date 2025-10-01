 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет

Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения в провинции Себу, сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

«Не располагаем в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», — заявили в посольстве.

Представители дипведомства добавили, что отправили запросы в местные компетентные органы.

Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК
Фото: Анна Романова / РБК

Вечером во вторник, 30 сентября, у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Жертвами землетрясения стали 61 человек, также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре в центральных районах страны.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого в провинции Себу. Очаг залегал на глубине 15 км.

В результате стихийного бедствия пострадали 147 жителей, информации о пропавших без вести нет. Также были разрушены или повреждены минимум 22 здания, включая церкви. В нескольких районах произошло отключение электричества.

Землетрясение нарушило транспортное сообщение в Себу и повредило шесть дорог и мостов. Власти провинции Себу объявили чрезвычайное положение.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Филиппины землетрясение посольство России граждане России
Материалы по теме
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9
Общество
В Турции произошло землетрясение магнитудой почти 5
Общество
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Почему в 2026 году можно ждать вала претензий от ФНС к личным фондамПодписка на РБК, 08:05
Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов Общество, 08:03
Разработчики попросили не отменять «антимонопольный иммунитет»Подписка на РБК, 08:00
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов Общество, 08:00
На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар Общество, 07:56
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться Политика, 07:51
Акции ЮГК резко выросли на новости о возможном покупателе компании Инвестиции, 07:50
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет Общество, 07:45
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников Политика, 07:41
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море Политика, 07:30
В «Дом.РФ» заявили о намерении получить звездный рейтинг после IPO Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков Общество, 07:15