Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира
В США жительница Южной Каролины выиграла в лотерею более $300 тыс. по билету, который ей вручили по ошибке, сообщает People со ссылкой на пресс-релиз Образовательной лотереи штата.
По данным издания, женщина приобрела лотерейный билет Palmetto Cash 5 в супермаркете сети продуктовых магазинов Piggly Wiggly в Дарлингтоне. После оплаты она заметила, что кассир выдал ей не тот билет, который она хотела приобрести. Сотрудник магазина предложил его заменить, но покупательница решила оставить лотерейный билет стоимостью $2.
Как отметила женщина, обычно она играет в лотерею по одним и тем же номерам, однако в этот раз выбрала вариант со случайной комбинацией чисел.
Розыгрыш лотереи состоялся 4 сентября, а сумма выигрыша составила $303 тыс. По данным организаторов, вероятность победы составляла 1 к 850 668.
«Если бы кассир не ошибся, я бы не выиграла», — рассказала победительница.
Она добавила, что планирует потратить полученные деньги на ремонт собственного дома.
В августе житель американского штата Иллинойс купил на заправке лотерейный билет и выиграл $1млн (около 83 млн руб.).
По словам победителя, покупка была спонтанной. После того, как мужчина узнал о выигрыше, он сразу рассказал о нем жене и детям. Выигранные деньги победитель направит на образование своих детей и семейную поездку в Диснейленд.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов