Общество⁠,
0

Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира

В США жительница Южной Каролины выиграла в лотерею более $300 тыс. по билету, который ей вручили по ошибке, сообщает People со ссылкой на пресс-релиз Образовательной лотереи штата.

По данным издания, женщина приобрела лотерейный билет Palmetto Cash 5 в супермаркете сети продуктовых магазинов Piggly Wiggly в Дарлингтоне. После оплаты она заметила, что кассир выдал ей не тот билет, который она хотела приобрести. Сотрудник магазина предложил его заменить, но покупательница решила оставить лотерейный билет стоимостью $2.

Как отметила женщина, обычно она играет в лотерею по одним и тем же номерам, однако в этот раз выбрала вариант со случайной комбинацией чисел.

Розыгрыш лотереи состоялся 4 сентября, а сумма выигрыша составила $303 тыс. По данным организаторов, вероятность победы составляла 1 к 850 668.

«Если бы кассир не ошибся, я бы не выиграла», — рассказала победительница.

Она добавила, что планирует потратить полученные деньги на ремонт собственного дома.

Фото:Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

В августе житель американского штата Иллинойс купил на заправке лотерейный билет и выиграл $1млн (около 83 млн руб.).

По словам победителя, покупка была спонтанной. После того, как мужчина узнал о выигрыше, он сразу рассказал о нем жене и детям. Выигранные деньги победитель направит на образование своих детей и семейную поездку в Диснейленд.

Плугина Ирина
лотерея США джекпот выигрыш
