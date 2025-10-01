Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил смысл загадки о двух стульях, между которыми необходимо сделать выбор. О своих размышлениях на этот счет предприниматель рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману.
В ходе интервью Фридман спросил Дурова о двух стульях, появившихся в кадре во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, а также о том, приходилось ли ему самому делать в жизни похожий выбор.
Дуров пояснил, что эта загадка часто встречается в тюрьмах и «метафорически описывает» любую ситуацию, предлагающую выбор между двумя не самыми лучшими вариантами.
«Когда управляешь крупным бизнесом, сталкиваешься с тем, что нужно сделать выбор: сделать эту ужасную вещь или эту не менее ужасную вещь. И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого», — подчеркнул предприниматель.
По мнению Дурова, в ситуации с подобным выбором необходимо переосмыслить сам вопрос в целом и придумать решение, превращающее недостаток в преимущество».
Также бизнесмен предложил другой вариант решения: взять пики с одного стула и срезать ими содержимое второго. Дуров сравнил необходимость выбора из двух плохих вариантов с манипуляциями политиков и глав корпораций. «Не стоит на это вестись», — заключил бизнесмен.
