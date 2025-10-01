 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил смысл загадки о двух стульях, между которыми необходимо сделать выбор. О своих размышлениях на этот счет предприниматель рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману.

В ходе интервью Фридман спросил Дурова о двух стульях, появившихся в кадре во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, а также о том, приходилось ли ему самому делать в жизни похожий выбор.

Дуров пояснил, что эта загадка часто встречается в тюрьмах и «метафорически описывает» любую ситуацию, предлагающую выбор между двумя не самыми лучшими вариантами.

«Когда управляешь крупным бизнесом, сталкиваешься с тем, что нужно сделать выбор: сделать эту ужасную вещь или эту не менее ужасную вещь. И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого», — подчеркнул предприниматель.

По мнению Дурова, в ситуации с подобным выбором необходимо переосмыслить сам вопрос в целом и придумать решение, превращающее недостаток в преимущество».

Также бизнесмен предложил другой вариант решения: взять пики с одного стула и срезать ими содержимое второго. Дуров сравнил необходимость выбора из двух плохих вариантов с манипуляциями политиков и глав корпораций. «Не стоит на это вестись», — заключил бизнесмен.

Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году
Общество
Павел Дуров

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алина Черкашина, Плугина Ирина
Павел Дуров интервью Лекс Фридман загадки
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн
Политика
Дуров ответил Маску и заявил, что славяне не вторгались в Западную Европу
Политика
Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49
Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников Финансы, 02:30
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 02:28
Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн Политика, 02:10
У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы Финансы, 02:00
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн Политика, 01:50
Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России Политика, 01:38
Зарплаты российских военных выросли почти на 8% Финансы, 01:31