Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн
Джейкоб Чансли, участвовавший в 2021 году в штурме Капитолия с копьем и в меховой шапке с рогами, подал иск к президенту США Дональду Трампу на $40 трлн, сообщает The Independent.
Помимо американского лидера, ответчиками по иску выступают Федеральная резервная система США, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, государство Израиль, компания миллиардера Илона Маска X-Corp, американский оператор беспроводной связи T-Mobile и киностудия Warner Bros.
В 26-страничном исковом заявлении Чансли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим», а также заявляет о существовании заговора элит с целью нарушения Конституции Соединенных Штатов.
В качестве компенсации Чансли требует $40 трлн, а также предлагает выпустить монету аналогичного номинала и весом в одну унцию (28,3 гр.) для погашения государственного долга США.
Кроме того, в исковом заявлении мужчина выразил уверенность в том, что сюжеты фильмов «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и «Аватар» Джеймса Кэмерона являются плагиатом его собственных идей.
В январе 2021 года во время первого президентского срока Дональда Трампа его сторонники прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента, которые должны были формально подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.
Чансли, облаченный в костюм шамана, был одним из митингующих, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В ноябре 2021 года его приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. В Минюсте подчеркнули, что мужчина провел в заключении более девяти месяцев, поэтому срок его пребывания в тюрьме может быть сокращен до трех лет при условии назначения штрафа $2 тыс.
Срок тюремного заключения, назначенный «шаману», стал самым длительным из всех, которые выносили участникам штурма Капитолия, признавшим свою вину. Чансли освободили в марте 2023 года.
