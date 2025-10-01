В Северной Осетии арестовали семь росгвардейцев по делу о взяточничестве

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов региона.

«Судом избраны следующие меры пресечения: Голота В.И., Дзгоев Ю.О., Цгоев Ю.Э. Тавасиев А.А. — заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток до 28.11.2025. Цаболов С. Р., Черчесов Т. В., Кокаев А. Р. — домашний арест сроком на один месяц 30 суток», — сообщили корреспонденту РИА Новости.

Меры пресечения в отношении вышеупомянутых сотрудников Росгвардии будут действовать до 28 ноября.

Как уточнили в пресс-службе судов региона, арестованных силовиков подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 и п.1 ст. 291 Уголовного кодекса — получение взятки и пособничество в даче взятки.

О задержании руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии стало известно 29 сентября. Источник РБК подтвердил информацию о задержании Голоты и некоторых его подчиненных.