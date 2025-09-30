Основатель Spotify объявил об уходе с поста генерального директора

Дэниел Эк (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Шведский предприниматель Дэниел Эк, который основал Spotify в 2006 году и с тех пор руководил компанией, объявил о своем решении уйти с поста генерального директора. В своем заявлении 42-летний Эк отметил, что провел на посту главы компании «20 лет, почти всю свою взрослую жизнь», и выразил готовность «перейти из игрока в тренера», пишет Forbes.

«Я чувствую, что сейчас настало их время, и я не хочу их сдерживать. Они более чем способны и более чем готовы взять это на себя. И во многих отношениях они, как тандем, гораздо лучше справляются с руководством этой компанией, чем я когда-либо», — заявил Эк о своих преемниках.

Руководство компанией перейдет к дуэту топ-менеджеров, которых Эк готовил к этой роли в последние годы. С 2023 года Алекс Норстрем и Густав Седерстрем занимали должности сопрезидентов, расширяя свои полномочия и получая необходимый опыт. Норстрем традиционно курировал бизнес, маркетинг и контент, в то время как Седерстрем, по образованию инженер, отвечал за технологии и развитие продукта.

На сегодняшний день, пишет Forbes, Spotify предлагает около 100 млн песен почти для 700 млн активных пользователей, из которых 276 млн являются платными подписчиками. Выручка компании по итогам 2024 года составила $18,36 млрд.

В совете директоров Spotify уверены в успешности такого перехода. «Мы вполне уверены и спокойны, что это сработает очень хорошо. У нас было время понаблюдать за их работой на полной скорости, и они готовы к игре», — прокомментировал член совета директоров Вуди Маршалл.

Дэниел Эк покидает пост генерального директора на пике успеха компании. За последний год акции Spotify выросли на 100%, а рыночная капитализация компании превысила $150 млрд. По данным Forbes, личное состояние самого Эка оценивается в $10,3 млрд.

В новой роли исполнительного председателя Эк будет заниматься долгосрочной стратегией и ключевыми инвестициями. При этом он подчеркнул, что операционное управление полностью перейдет к новым генеральным директорам: «Но, чтобы говорить предельно ясно... управлять компанией будут они, они — генеральные директора, они будут принимать решения».