Младшему сыну Трампа потребовался целый этаж в Trump Tower для свидания
Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон устроил свидание с девушкой в Trump Tower. Для этого охрана перекрывала целый этаж в небоскребе, пишет Page Six.
Источники издания объяснили, что решение провести свидание дома в Нью-Йорке было принято исключительно из соображений безопасности. Сам 19-летний молодой человек проживает в Белом доме в округе Колумбия и посещает занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.
Однокурсник Бэррона рассказал, что с начала обучения тот «произвел фурор среди девушек». «Он высокий и неуклюжий, но он тот, кто он есть. За ним бегало много девушек», — подчеркнул юноша.
Бэррон является единственным общим ребенком Дональда и Мелании Трамп. От двух предыдущих браков у американского лидера еще четверо детей — Дональд Трамп-младший (1977), Иванка (1981) и Эрик (1984) от отношений с Иваной Трамп, которые продлились с 1977 по 1992 год, и Тиффани (1993) от Марлы Мейплз (1993–1999). Кроме того, у Трампа 11 внуков.
В 2024 году Daily Mail писал, что Бэррон Трамп очень популярен среди республиканцев. Около 40% членов партии даже были готовы рассмотреть возможность изменения Конституции США, чтобы позволить ему баллотироваться в президенты.
Сам Бэррон в ноябре 2024-го впервые принял участие в голосовании на президентских выборах. Он отдал голос за своего отца — Дональда Трампа.
