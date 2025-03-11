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Политика ,  
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Daily Mail заявила о популярности 18-летнего сына Трампа у республиканцев

Daily Mail: 18-летний сын Трампа Бэррон популярен у республиканцев
Бэррон Трамп
Бэррон Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Около 40% республиканцев готовы рассмотреть возможность изменения Конституции США, чтобы позволить сыну американского президента Бэррону Трампу начать президентскую кампанию. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с исследовательской компанией JL Partners.

Еще 38% выступили против, а 22% — затруднились ответить. При этом среди всех опрошенных американцев большая доля тех, кто настроен резко негативно против этой идеи (38%), поддержали такую инициативу 26% американцев.

Говоря о возможном будущем выдвижении сына Трампа на пост главы государства, почти половина республиканцев хотели бы, чтобы он баллотировался в президенты США, — 49%. Среди демократов против идеи выступило большинство респондентов — 59%.

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В марте 2024 года младшему сыну Трампа исполнилось 18 лет. В ноябре того же года, когда проходили выборы президента США, Бэррон впервые принял участие в голосовании, он отдал голос за своего отца — Дональда Трампа.

В 2028 году, когда закончится президентский срок Трампа, Бэррону будет 22 года. Выдвинуться на пост президента может лишь гражданин США, родившийся на территории страны и проживающий там не менее 14 лет, а также достигший на момент голосования 35-летнего возраста.

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