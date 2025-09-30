Адвокат сообщил о разводе бизнесмена Романа Товстика после 22 лет брака

Роман Товстик (Фото: roman_tovstik / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд вынес постановление о расторжении длившегося 22 года брака сооснователя компании NL International Романа Товстика с его женой Еленой. О решении суда сообщил журналистам адвокат бизнесмена Филипп Рябченко. Он отметил, что вопрос о разделе имущества на заседании не поднимался.

«Есть брачный договор, который я считаю справедливым. Чтобы избежать конфликта и не травмировать детей, мой доверитель согласен выделить дополнительное обеспечение», — приводит «РИА Новости» слова Рябченко

Корреспондент издания Super уточняет также со ссылкой на адвоката, что бывшей супруге Елене Товстик предусмотрены ежемесячная «достаточно внушительная выплата» и алименты. Также Роман Товстик оплатит дом, в котором она проживает с детьми. После их совершеннолетия женщина сможет распоряжаться зданием по своему усмотрению.

По словам юриста, старшие дети: Андрей, Анна и Артем — живут с отцом. С матерью остались трое младших, включая родившегося в прошлом году Артура. Рябченко рассчитывает, что стороны смогут договориться о порядке общения с детьми — соответствующий иск зарегистрирован в суде.

Роман и Елена Товстик были вместе 22 года. Бракоразводный процесс пара начала почти сразу после того, как стало известно о романе бизнесмена с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной Дибровой, написал Super. Факт отношений с Товстиком жена Диброва подтвердила у себя в телеграм-канале.

О разводе Дибровых сообщил адвокат телеведущего Александр Добровинский. Он отметил, что имущественных претензий у супругов нет, детей они планируют воспитывать совместно. Дибровы официально оформили отношения в 2009 году, у пары трое сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и десятилетний Илья.

Роман Товстик родился 3 октября 1974 года в Новосибирске. В 2000 году вместе с партнерами основал компанию New Life для перепродажи БАДов. Вскоре компания была переименована в NL International и занялась разработкой и реализацией собственных продуктов в области функционального питания, уходовой косметики и бытовой химии.

По данным «Новосибирск онлайн», доля Товстика в «НЛ Континент» (управляет брендом) составляет 30%. В 2023 году компания показала выручку 9,4 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб. У каждого из учредителей есть доли в других компаниях, так или иначе связанных с NL International, — это региональные отделения NL International (например ООО «НЛ Континент Санкт-Петербург»), а также различные производственные и торговые фирмы.