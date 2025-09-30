 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат сообщил о разводе бизнесмена Романа Товстика после 22 лет брака

Роман&nbsp;Товстик
Роман Товстик (Фото: roman_tovstik / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд вынес постановление о расторжении длившегося 22 года брака сооснователя компании NL International Романа Товстика с его женой Еленой. О решении суда сообщил журналистам адвокат бизнесмена Филипп Рябченко. Он отметил, что вопрос о разделе имущества на заседании не поднимался.

«Есть брачный договор, который я считаю справедливым. Чтобы избежать конфликта и не травмировать детей, мой доверитель согласен выделить дополнительное обеспечение», — приводит «РИА Новости» слова Рябченко

Корреспондент издания Super уточняет также со ссылкой на адвоката, что бывшей супруге Елене Товстик предусмотрены ежемесячная «достаточно внушительная выплата» и алименты. Также Роман Товстик оплатит дом, в котором она проживает с детьми. После их совершеннолетия женщина сможет распоряжаться зданием по своему усмотрению.

По словам юриста, старшие дети: Андрей, Анна и Артем — живут с отцом. С матерью остались трое младших, включая родившегося в прошлом году Артура. Рябченко рассчитывает, что стороны смогут договориться о порядке общения с детьми — соответствующий иск зарегистрирован в суде.

Роман и Елена Товстик были вместе 22 года. Бракоразводный процесс пара начала почти сразу после того, как стало известно о романе бизнесмена с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной Дибровой, написал Super. Факт отношений с Товстиком жена Диброва подтвердила у себя в телеграм-канале.

Дмитрий Дибров официально развелся с женой
Общество
Дмитрий Дибров с бывшей женой Полиной

О разводе Дибровых сообщил адвокат телеведущего Александр Добровинский. Он отметил, что имущественных претензий у супругов нет, детей они планируют воспитывать совместно. Дибровы официально оформили отношения в 2009 году, у пары трое сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и десятилетний Илья.

Роман Товстик родился 3 октября 1974 года в Новосибирске. В 2000 году вместе с партнерами основал компанию New Life для перепродажи БАДов. Вскоре компания была переименована в NL International и занялась разработкой и реализацией собственных продуктов в области функционального питания, уходовой косметики и бытовой химии.

По данным «Новосибирск онлайн», доля Товстика в «НЛ Континент» (управляет брендом) составляет 30%. В 2023 году компания показала выручку 9,4 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб. У каждого из учредителей есть доли в других компаниях, так или иначе связанных с NL International, — это региональные отделения NL International (например ООО «НЛ Континент Санкт-Петербург»), а также различные производственные и торговые фирмы.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Дмитрий Дибров Бракоразводный процесс адвокат бизнесмен телеведущий
Дмитрий Дибров фото
Дмитрий Дибров
журналист, телеведущий
14 ноября 1959 года
Материалы по теме
В Думе предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей
Общество
Кэтти Перри и Орландо Блум сообщили о расставании, но отвергли развод
Общество
Глава Минюста предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине Спорт, 15:16
NYT рассказала об угрозах безопасности из-за съезда генералов в США Политика, 15:14
Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране Политика, 15:13
НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов Политика, 15:11
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 15:08
Суд арестовал имущество генерала МВД Панова на ₽240 млн Политика, 15:02
В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции Общество, 14:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В японском городе рекомендовали пользоваться смартфонами два часа в день Общество, 14:56
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 14:55
Рыбаки в Турции нашли беспилотный катер с 300 кг взрывчатки Политика, 14:54
Келлог заявил о передаче Путину посланий от США через Лукашенко Политика, 14:52
Путин установил особенности приватизации госимущества в условиях санкций Политика, 14:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:46
Хуснуллин сообщил о масштабах строительства жилья на новых территориях Недвижимость, 14:44