К главе Крымского района на Кубани силовики пришли с обысками

Сергей Лесь (Фото: Администрация Крымского района)

У главы администрации Крымского района Сергея Леся дома и на рабочем месте во вторник, 30 сентября, прошли обыски, сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания уточнил, что следственные действия начались в 6 утра. О причине обысков не сообщается.

ТАСС со ссылкой на свой источник уточняет, что в отношении 56-летнего чиновника проводятся «проверочные мероприятия».

Как пишет «Кубань Информ», досмотры также начались у трех сотрудников районной администрации, в том числе начальника управления имущественных отношений. Против них накануне возбудили уголовные дела по факту мошенничества с земельными участками, добавляет портал.

Ранее межрайонная прокуратура Краснодарского края направила в суд Геленджика иск к главе Крымского района. Согласно карточке дела в базе суда, иск зарегистрирован 26 сентября 2025 года, а его рассмотрение назначено на 16 октября.

В списке ответчиков, помимо самого чиновника, также указаны его родственники — Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь и еще несколько человек, в том числе семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко. Последний ранее был помещен под стражу, уточняет «Кубань Информ».

Истцами вместе с прокуратурой выступают министерство финансов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральное казначейство. Другие подробности дела в карточке суда не раскрываются.

«Иск подан об обращении взыскания на имущество, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов», — пояснили «РБК Краснодар» в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным телеграм-канала Kub Mash, главу Крымского района подозревают в присвоении принадлежащих государству 109 земельных участков на 2 млрд руб. На этих территориях возведены коммерческие объекты — торговые и офисные центры, кафе и рестораны, которые сдаются в аренду.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Краснодарского края, направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю, в администрацию муниципального образования Крымский район.

Сергей Лесь был избран главой Крымского района Краснодарского края 9 июня 2017 года. С 2014 по 2017 годы он был заместителем и первым заместителем главы Крымского района. Еще раньше — с 2005 по 2012 годы — занимал должность директора МУП Крымска и Крымского района «Крымсккапстрой».

В октябре 2024 года «Интерфакс» сообщил о задержании чиновника и процессуальных действиях в администрации муниципалитета. Позднее Лесь опроверг эту информацию, сообщив, что находится в отпуске.