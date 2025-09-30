 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

К главе Крымского района на Кубани силовики пришли с обысками

Сергей Лесь
Сергей Лесь (Фото: Администрация Крымского района)

У главы администрации Крымского района Сергея Леся дома и на рабочем месте во вторник, 30 сентября, прошли обыски, сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания уточнил, что следственные действия начались в 6 утра. О причине обысков не сообщается.

ТАСС со ссылкой на свой источник уточняет, что в отношении 56-летнего чиновника проводятся «проверочные мероприятия».

Как пишет «Кубань Информ», досмотры также начались у трех сотрудников районной администрации, в том числе начальника управления имущественных отношений. Против них накануне возбудили уголовные дела по факту мошенничества с земельными участками, добавляет портал.

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили во взятке в ₽55 млн
Политика

Ранее межрайонная прокуратура Краснодарского края направила в суд Геленджика иск к главе Крымского района. Согласно карточке дела в базе суда, иск зарегистрирован 26 сентября 2025 года, а его рассмотрение назначено на 16 октября.

В списке ответчиков, помимо самого чиновника, также указаны его родственники — Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь и еще несколько человек, в том числе семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко. Последний ранее был помещен под стражу, уточняет «Кубань Информ».

Истцами вместе с прокуратурой выступают министерство финансов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральное казначейство. Другие подробности дела в карточке суда не раскрываются.

«Иск подан об обращении взыскания на имущество, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов», — пояснили «РБК Краснодар» в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным телеграм-канала Kub Mash, главу Крымского района подозревают в присвоении принадлежащих государству 109 земельных участков на 2 млрд руб. На этих территориях возведены коммерческие объекты — торговые и офисные центры, кафе и рестораны, которые сдаются в аренду.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Краснодарского края, направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю, в администрацию муниципального образования Крымский район.

Сергей Лесь был избран главой Крымского района Краснодарского края 9 июня 2017 года. С 2014 по 2017 годы он был заместителем и первым заместителем главы Крымского района. Еще раньше — с 2005 по 2012 годы — занимал должность директора МУП Крымска и Крымского района «Крымсккапстрой».

В октябре 2024 года «Интерфакс» сообщил о задержании чиновника и процессуальных действиях в администрации муниципалитета. Позднее Лесь опроверг эту информацию, сообщив, что находится в отпуске.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Краснодарский край глава района прокуратура суд обыски
Материалы по теме
Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке
Политика
Полковника Росгвардии арестовали за взятку от исполнителя госконтракта
Общество
СК показал изъятые деньги у обвиненного во взятке мэра Владимира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Умер журналист Виталий Коротич Общество, 13:37
В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России Технологии и медиа, 13:35
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:33
Китайский клуб КХЛ подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца Спорт, 13:32
Культурная афиша октября: Гендель, Бродский, Йоханнссон и другие Стиль, 13:31
Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине Политика, 13:24
В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу Общество, 13:23
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина Спорт, 13:21
В Польше задержали второго фигуранта дела о подрыве «Северных потоков» Политика, 13:20
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Набиуллина назвала дату голосования по дизайну новой банкноты в 500 руб. Общество, 13:13
Кремль назвал бравадой слова главы МИД Украины об ударах по России Политика, 13:13
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс Политика, 13:12
С начала года в Москве снесли более 140 аварийных построек Недвижимость, 13:12