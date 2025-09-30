 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили во взятке в ₽55 млн

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили во взятке в ₽55 млн
Следователи предъявили обвинение бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе СК России по Нижегородской области.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.

«За способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением [обвиняемый] получил взятку в размере 55 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Адвокат раскрыла детали о задержании вице-губернатора Чемезова
Общество
Олег&nbsp;Чемезов

На опубликованных ведомством кадрах силовики вскрывают сейф, который, по версии следствия, принадлежит фигуранту дела. Затем они извлекают большое количество купюр номиналом в 5 тыс.

По ходатайству следователя, суд избрал меру пресечения Штокману в виде заключения под стражу, добавили в СКР.

Штокмана доставили в Нижний Новгород для проведения следственных действий из Сочи, где его задержали 26 сентября 2025 года.

Илья Штокман родился в октябре 1975 года в Горьком. Окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности «прикладная математика». Работал на руководящих постах в коммерческих компаниях. Позднее окончил РАНХиГС по специальности «мастер государственного управления для руководителей (EMPM)» и бизнес-школу «Сколково» по специальности «управление цифровой трансформацией (CDTO)». В 2019-м победил в конкурсе управленцев «Лидеры России» по специальности «финансы и технологии», а в 2020 году вышел в финал.

С 2020-го Штокман занимал должность заместителя главы администрации, а через два года ушел добровольцем на военную операцию, где был назначен начальником психологической службы полка. В конце августа 2025 года он официально покинул занимаемую должность замглавы.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Нижний Новгород взятка СКР задержание
