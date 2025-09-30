Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске

Фото: Александр Бушков / VK

Писателя Александра Бушкова, автора романов «Сварог» и «Охота на пиранью», умершего накануне в возрасте 69 лет, похоронят в Красноярске, сообщила ТАСС директор красноярского регионального отделения Союза писателей России Екатерина Малиновская.

«Ушел из жизни известный российский писатель, наш земляк Александр Александрович Бушков. <…> Писатель будет похоронен в Красноярске. Сейчас решается вопрос, чтобы похоронить его на Аллее славы кладбища Бадалык», — сказала она.

Малиновская также напомнила, что Бушков всегда был «человеком активной гражданской позиции» и в 1990-е годы занимал пост советника по культуре при губернаторе Красноярского края Александре Лебеде.

Бушков умер 29 сентября в Красноярске от остановки сердца. В окружении писателя изданию «Аргументы и факты» рассказали, что с середины сентября он находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Александр Бушков родился в Минусинске Красноярского края 5 апреля 1956 года. Первая повесть Бушкова, «Варяги без приглашения», была опубликована в 1981 году, первая книга, «Стоять в огне», — в 1986 году.

Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, наиболее известны его циклы «Пиранья» («Охота на пиранью» легла в основу одноименного фильма режиссера Андрея Кавуна с Владимиром Машковым), «Бешеная», а также «Сварог» о майоре ВДВ, который попал в параллельный мир.