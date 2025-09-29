 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков

Александру Бушкову было 69 лет. С середины сентября писатель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии
Александр Бушков
Александр Бушков (Фото: Александр Бушков / VK)

Писатель Александр Бушков, получивший известность благодаря циклу романов «Сварог» и роману «Охота на пиранью», умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил писатель-фантаст Дмитрий Иванов, который опубликовал сообщение от бывшей жены автора Елены.

В сообщении говорится, что у Бушкова остановилось сердце. «Пытались реанимировать, не вышло», — пишет Елена.

О смерти Бушкова также сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на подругу автора Елену Кулешову. По информации издания, с середины сентября 2025 года писатель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. Писательскую карьеру Бушков начал в редакции «Молодой гвардии». Его первая повесть была опубликована в 1981 году, первая книга — в 1986 году.

Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, был автором публицистики на исторические темы. Наиболее известны его циклы «Пиранья» («Охота на пиранью» легла в основу одноименного фильма режиссера Андрея Кавуна с Владимиром Машковым), «Бешеная», а также «Сварог» о майоре ВДВ, который попал в параллельный мир.

Теги
писатель пневмония остановка сердца
