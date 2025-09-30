ФСБ показала кадры задержания поджигателя железнодорожной инфраструктуры

Video

ФСБ опубликовала видео задержания юноши 2007 года рождения, подозреваемого в поджогах железнодорожной инфраструктуры, а также его беседы с силовиками.

На записи мужчина подтверждает, что понимает причину задержания, и признается в поджогах. На кадрах видно, как он поджигает релейные шкафы, выплескивая на один из них, вероятно, горючую смесь. Также показаны переводы, датированные апрелем и маем текущего года, суммы которых не превышают 10 тыс. руб.

По данным ФСБ, юноша установил «конфиденциальное сотрудничество» с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. За деньги он поджигал релейные шкафы у железнодорожных путей и привлек к этому несовершеннолетних. После поджогов подозреваемый отправлял куратору фото, видео и координаты мест.

Юноша арестован, ему предъявлены обвинения по статьям о госизмене и террористическом акте (ст. 275 и ст. 205 Уголовного кодекса), максимальное наказание — пожизненное заключение.

В начале августа в Тульской области СК задержал двух 17-летних подростков за поджог релейного шкафа на станции Алексин, предположительно, по заказу украинских спецслужб.

Сам поджог произошел 24 июля 2025 года. Подростков обвинили в диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса) и заключили под стражу. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.