Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи Красноярска и Хакасии возбудили дело о фейках об армии против журналистки регионального медиа, признанного Минюстом иноагентом, сообщает пресс-служба областного СК. Источник РБК рассказал, что речь идет о Светлане Хустик, корреспондента «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр иноагентов; принадлежит «Радио Свобода», которое также признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России).

Следствие утверждает, что в мае 2023 года подозреваемая опубликовала в открытом доступе материал, содержащий заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе военной операции.

В качестве автора Хустик указана на сайтах ряда медиа и СМИ, в числе которых «Такие дела» (создано на базе фонда «Нужна помощь», Минюст включил его в реестр иноагентов), «Сноб», «Комсомольская правда», «Кузбасс онлайн» и «Кедр.медиа» (в ноябре 2023 года был внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также «Аргументы и факты». На сайте «Сноба» указано, что журналистка родилась в деревне Нижние Курята Каратузского района Красноярского края и окончила факультет филологии и журналистики Красноярского госуниверситета.

Кроме того, установлено, что еще в апреле 2020 года Хустик заключила «фрилансерское соглашение» с иностранной некоммерческой организацией об оплате материалов. После публикации интервью в мае 2023 года она получила вознаграждение в размере 64 тыс. руб., заявил СК.

Против Хустик возбудили дело по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Журналистка задержана, в ближайшее время ее допросят.

В начале сентября объявили в розыск журналистку Валерию Ратникову (внесена в реестр иноагентов). Она работает ведущей телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией).

Причину розыска МВД не уточнило, хотя до этого, в июле, Ратникова стала фигурантом дела о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагента. По тому же делу проходят главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко и ведущая Екатерина Котрикадзе, также признанные иноагентами и объявленные в розыск.