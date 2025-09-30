 Перейти к основному контенту
Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами

Президент России Владимир Путин сделал обращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видео и текст обращения опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что с момента референдума на Донбассе и в Новороссии прошло три года, за это время там уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов, включая жилые дома и школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы и молодежные центры. Кроме того, власти активно обновляют энергетическую инфраструктуру, связь, ЖКХ, транспортную систему. «Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, предстоит еще большая работа, по словам президента, у новых территорий есть колоссальный потенциал в различных сферах, включая промышленную, аграрную, научную, культурную.

Путин заявил, что новые регионы должны поднять уровень жизни к 2030 году
Политика
Восстановительные работы в гимназии Луганска, апрель 2025 года

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов, которые прошли там с 23 по 27 сентября того же года. 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства и руководители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

В мае 2025 года Путин также отметил привлекательность для развития бизнеса новых регионов России. В июне президент подчеркнул, что Донбасс и Новороссия должны выйти на среднероссийский уровень качества жизни к 2030 году. Чтобы достичь такой цели, необходимо реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, создать новые рабочие места, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, сказал тогда президент.

