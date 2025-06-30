Путин: к 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на среднероссийский уровень

Путин заявил, что новые регионы должны поднять уровень жизни к 2030 году

Восстановительные работы в гимназии Луганска, апрель 2025 года (Фото: Александр Река / ТАСС)

Донбасс и Новороссия должны выйти на среднероссийский уровень качества жизни к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.

«К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — сказал он.

Президент добавил, что для этого необходимо реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, создать новые рабочие места, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов в сентябре того же года.

В апреле 2023 года правительство утвердило программу развития новых регионов. Путин поручил как можно скорее интегрировать присоединенные в конце сентября регионы «в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям».