Политика
0

США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы

Трамп: США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы

США могут позволить турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану купить истребители F-35 после выполнения определенной просьбы, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.

«Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас», — сказал Трамп. Содержания просьбы к Эрдогану американский лидер не раскрыл.

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить закупки российской нефти
Политика

Встреча Трампа и Эрдогана состоялась 25 сентября. В ходе переговоров Трамп потребовал от Эрдогана отказаться от закупок российской нефти на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. В США турецкий лидер прибыл для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Эрдоган раскрыл, что хотел обсудить с Трампом «жизненно важные» шаги по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Надежду на получение истребителей F-35 турецкий президент выразил еще в июле после обсуждения этого вопроса с Трампом. «Мы [с Трампом] обсудили вопрос [поставок] F-35 между собой и следим за ним. Я считаю, что г-н Трамп останется верным соглашению, которое мы заключили по этому вопросу», — сказал тогда Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что стране необходимы эти истребители, так как с их помощью государство может обезопасить себя.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Егор Алимов
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Турция США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
