США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы

США могут позволить турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану купить истребители F-35 после выполнения определенной просьбы, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.

«Мы можем это сделать, зависит от того, сделает ли он что-то для нас», — сказал Трамп. Содержания просьбы к Эрдогану американский лидер не раскрыл.

Встреча Трампа и Эрдогана состоялась 25 сентября. В ходе переговоров Трамп потребовал от Эрдогана отказаться от закупок российской нефти на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. В США турецкий лидер прибыл для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Эрдоган раскрыл, что хотел обсудить с Трампом «жизненно важные» шаги по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Надежду на получение истребителей F-35 турецкий президент выразил еще в июле после обсуждения этого вопроса с Трампом. «Мы [с Трампом] обсудили вопрос [поставок] F-35 между собой и следим за ним. Я считаю, что г-н Трамп останется верным соглашению, которое мы заключили по этому вопросу», — сказал тогда Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что стране необходимы эти истребители, так как с их помощью государство может обезопасить себя.