Захарова прокомментировала допрос Гэллоуэя в аэропорту Лондона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о допросе в аэропорту главы Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя после его визита в Россию. Комментарий Захарова оставила в своем телеграм-канале.
«Диалог двух англичан на британской границе:
— Русише?
— Ноу, бритише.
— «Лавров» ферштейн?
— Йес.
— Хайль Карл!
— Гитлер капут!!!», — написала Захарова.
Она привела информацию, что на допросе британского политика спрашивали об отношении к главе российского МИДа Сергею Лаврову. По ее словам, британские правооохранители так и не смогли объяснить Гэллоуэю и его супруге Путри Гаятри Пертиви, в чем конкретно их подозревают.
Гэллоуэя задержали накануне, в ночь на 28 сентября, сотрудники контртеррористического подразделения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и об обеспечении безопасности границ.
Рабочая партия Великобритании в ответ на задержание заявила, что оно было «политически мотивированным запугиванием», и потребовала освобождения Гэллоуэя. Позднее политика и его жену отпустили.
Джордж Гэллоуэй, избранный в парламент в 1987 году, возглавил Рабочую партию Великобритании в 2019 году. После роспуска парламента в 2024 году он и его партия не смогли пройти на выборах. Ранее, в мае, политик посетил московский парад Победы, назвав его трогательным и вдохновляющим событием.
