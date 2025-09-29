 Перейти к основному контенту
Захарова прокомментировала допрос Гэллоуэя в аэропорту Лондона

Захарова словами «Хайль Карл!» прокомментировала задержание Гэллоуэя в аэропорту
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о допросе в аэропорту главы Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя после его визита в Россию. Комментарий Захарова оставила в своем телеграм-канале.

«Диалог двух англичан на британской границе:

— Русише?

— Ноу, бритише.

— «Лавров» ферштейн?

— Йес.

— Хайль Карл!

— Гитлер капут!!!», — написала Захарова.

Она привела информацию, что на допросе британского политика спрашивали об отношении к главе российского МИДа Сергею Лаврову. По ее словам, британские правооохранители так и не смогли объяснить Гэллоуэю и его супруге Путри Гаятри Пертиви, в чем конкретно их подозревают.

Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме
Политика
Фото:Джордж Гэллоуэй (Anthony Devlin / Getty Images)

Гэллоуэя задержали накануне, в ночь на 28 сентября, сотрудники контртеррористического подразделения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и об обеспечении безопасности границ.

Рабочая партия Великобритании в ответ на задержание заявила, что оно было «политически мотивированным запугиванием», и потребовала освобождения Гэллоуэя. Позднее политика и его жену отпустили.

Джордж Гэллоуэй, избранный в парламент в 1987 году, возглавил Рабочую партию Великобритании в 2019 году. После роспуска парламента в 2024 году он и его партия не смогли пройти на выборах. Ранее, в мае, политик посетил московский парад Победы, назвав его трогательным и вдохновляющим событием.

