Добровольцам предложили давать статус ветерана с первого дня на фронте
Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана боевых действий с момента начала их участия в специальной военной операции на Украине.
Проект постановления опубликован для публичного обсуждения на портале проектов правовых актов.
«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в пояснительной записке.
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