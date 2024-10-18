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Военная операция на Украине ,  
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Добровольцам предложили давать статус ветерана с первого дня на фронте

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Военная операция на Украине
Вручение государственных наград военнослужащим добровольческого отряда &laquo;БАРС-32 им. П. А Судоплатова&raquo;
Вручение государственных наград военнослужащим добровольческого отряда «БАРС-32 им. П. А Судоплатова» (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана боевых действий с момента начала их участия в специальной военной операции на Украине.

Проект постановления опубликован для публичного обсуждения на портале проектов правовых актов.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

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