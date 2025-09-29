 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео

Появились кадры внесения в Госдуму документов и CD-дисков с проектом бюджета

В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео
Video

Бумажные документы и CD-диски с проектом федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов поступили в Госдуму на рассмотрение в конверте. О поступлении проекта бюджета сообщил председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Вместе с бюджетом поступили, как только что я прочитал из письма председателя правительства, необходимые документы и материалы, которые прилагаются к бюджету, а также ряд законов, которые вошли в бюджетный пакет. Но уже сейчас могу сказать, что бюджетный пакет составляет 11 законов», — сказал Макаров.

Проект бюджета, а также сопутствующие законопроекты и материалы, внесли в Госдуму на двух CD-дисках, уточнили в «РИА Новости» со ссылкой на источник в думской пресс-службе.

По словам председателя комитета, к бюджетному проекту прилагается пакет документов, в том числе прогноз социально-экономического развития, ключевые направления фискальной политики и другие материалы.

Как заверил Макаров, Госдума начнет работу с бюджетным пакетом немедленно, а первое заседание комитета по бюджету запланировано на 13 октября.

При рассмотрении бюджета Госдума, по словам председателя комитета, поставит во главу угла три приоритета: полное финансирование социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности (включая поддержку участников СВО), а также достижение национальных целей. Парламентариям также предстоит усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств.

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета. Спецэфир телеканала РБК
Экономика

Ранее правительство внесло проект бюджета в Думу, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Проект бюджета разработан на основе базового прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, ВВП России к 2026 году вырастет на 1,3%, а его совокупный рост за три года составит почти 7%, достигнув 276 трлн руб. в номинальном выражении.

Параметры бюджета на этот период предполагают дефицит: доходы составят 40,3 трлн руб. при расходах 44,1 трлн руб. В последующие годы эта тенденция сохранится — в 2027 году планируются доходы 42,9 трлн руб. и расходы 46 трлн руб., а в 2028-м — 45,9 трлн и 49,4 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в эфире Радио РБК подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
госбюджет Госдума диски документы Андрей Макаров
Материалы по теме
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета. Спецэфир телеканала РБК
Экономика
Проект бюджета на три года внесли в Госдуму
Экономика
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Россия первой в мире начала экспортировать атомные станции малой мощности Тренды, 16:07
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными Общество, 16:07
В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки» Бизнес, 16:04
С 1 по 3 октября пройдет форум по информбезопасности GIS DAYS 2025 Events, 16:01
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 16:00
Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок Экономика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Суд обязал Певчих удалить ролик про РФПИ и Дмитриева Политика, 15:44
Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая Политика, 15:44
В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео Экономика, 15:39
Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн Политика, 15:39
ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых Экономика, 15:36
Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса Политика, 15:33
Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии Общество, 15:32