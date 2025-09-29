В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео

Video

Бумажные документы и CD-диски с проектом федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов поступили в Госдуму на рассмотрение в конверте. О поступлении проекта бюджета сообщил председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Вместе с бюджетом поступили, как только что я прочитал из письма председателя правительства, необходимые документы и материалы, которые прилагаются к бюджету, а также ряд законов, которые вошли в бюджетный пакет. Но уже сейчас могу сказать, что бюджетный пакет составляет 11 законов», — сказал Макаров.

Проект бюджета, а также сопутствующие законопроекты и материалы, внесли в Госдуму на двух CD-дисках, уточнили в «РИА Новости» со ссылкой на источник в думской пресс-службе.

По словам председателя комитета, к бюджетному проекту прилагается пакет документов, в том числе прогноз социально-экономического развития, ключевые направления фискальной политики и другие материалы.

Как заверил Макаров, Госдума начнет работу с бюджетным пакетом немедленно, а первое заседание комитета по бюджету запланировано на 13 октября.

При рассмотрении бюджета Госдума, по словам председателя комитета, поставит во главу угла три приоритета: полное финансирование социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности (включая поддержку участников СВО), а также достижение национальных целей. Парламентариям также предстоит усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств.

Ранее правительство внесло проект бюджета в Думу, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Проект бюджета разработан на основе базового прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, ВВП России к 2026 году вырастет на 1,3%, а его совокупный рост за три года составит почти 7%, достигнув 276 трлн руб. в номинальном выражении.

Параметры бюджета на этот период предполагают дефицит: доходы составят 40,3 трлн руб. при расходах 44,1 трлн руб. В последующие годы эта тенденция сохранится — в 2027 году планируются доходы 42,9 трлн руб. и расходы 46 трлн руб., а в 2028-м — 45,9 трлн и 49,4 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в эфире Радио РБК подчеркнул, что проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12–13%.