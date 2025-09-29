Правительство внесло в Госдуму проект бюджета. Спецэфир телеканала РБК
Проект бюджета внесли в Госдуму. Доходы в 2026 году, предварительно, должны составить 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб, сообщило правительство. Обсуждаем с экспертами РБК основные показатели бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов