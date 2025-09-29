Правительство внесло в Госдуму проект бюджета. Спецэфир телеканала РБК

Проект бюджета внесли в Госдуму. Доходы в 2026 году, предварительно, должны составить 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб, сообщило правительство. Обсуждаем с экспертами РБК основные показатели бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.

