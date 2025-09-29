В Ростовской области задержали мужчину по обвинению в службе в украинской армии

Жителя Мариуполя задержали по обвинению в службе в украинской армии

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Ростовской области правоохранительные органы задержали жителя Мариуполя по обвинению в службе в украинском «военизированном националистическом объединении». Об этом сообщило управление ФСБ по региону, передает «Дон24».

По данным следствия, мужчина проходил службу в звании сержанта и работал в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя. Как сообщили правоохранители, мотивом для вступления в военизированное объединение стало желание улучшить свое материальное положение и идеологические соображения.

Задержанный вступил туда добровольно и знал о том, что на территории России формирование признано террористическим, сообщили в ФСБ.

Против него возбудили дело об участии в террористическом сообществе — ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

29 сентября ФСБ также задержала шеф-повара одного из заведений Севастополя. По данным правоохранительных органов, она планировала отравить российских военнослужащих.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что с 2023 года женщина в мессенджере передавала украинской разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Video

Против нее возбудили уголовное дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.