Жителя Мариуполя задержали по обвинению в службе в украинской армии
В Ростовской области правоохранительные органы задержали жителя Мариуполя по обвинению в службе в украинском «военизированном националистическом объединении». Об этом сообщило управление ФСБ по региону, передает «Дон24».
По данным следствия, мужчина проходил службу в звании сержанта и работал в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя. Как сообщили правоохранители, мотивом для вступления в военизированное объединение стало желание улучшить свое материальное положение и идеологические соображения.
Задержанный вступил туда добровольно и знал о том, что на территории России формирование признано террористическим, сообщили в ФСБ.
Против него возбудили дело об участии в террористическом сообществе — ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.
29 сентября ФСБ также задержала шеф-повара одного из заведений Севастополя. По данным правоохранительных органов, она планировала отравить российских военнослужащих.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что с 2023 года женщина в мессенджере передавала украинской разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.
Против нее возбудили уголовное дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов