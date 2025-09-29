Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Россия не намерена нападать на Италию, ее дроны не представляют угрозу стране, уверен глава МИД Антонио Таяни. Москва называет ложью заявления о планах атаковать НАТО

Антонио Таяни (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Российские дроны не угрожают Италии, заявил глава МИД страны Антонио Таяни, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что после инцидента с беспилотниками в Польше БПЛА могут появиться в итальянском воздушном пространстве.

Таяни «абсолютно уверен», что Россия не намерена нападать на его страну. «В любом случае, наши силы противовоздушной обороны остаются бдительны и внимательны. Эффективность ВВС Италии высока как на земле, так и в воздухе, поэтому итальянцы могут быть спокойны», — заявил министр (цитата по Rainews).

Глава МИДа призвал «не драматизировать», отметив, что разговаривал с министром обороны Гвидо Крозетто. По его словам, власти не видят «ничего тревожного».

10 сентября власти Польши заявили, что сбили несколько российских беспилотников. Минобороны России тогда заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», а при ударах по целям на Украине использовались дроны, дальность которых не превышает 700 км. С тех пор на территории Польши еще несколько раз находили беспилотники.

Впоследствии Россию в нарушении воздушного пространства обвинили Румыния и Эстония, беспилотники также обнаружили над Норвегией и Данией, в том числе вечером 28 сентября. На этом фоне министры обороны стран ЕС и Украины обсудили «стену дронов» — проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников.

Власти России отвергают обвинения, называя их необоснованными. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что предположения о планах России напасть на НАТО не соответствуют действительности.