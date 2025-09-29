В Севастополе женщину-повара заподозрили в передаче данных Украине

Video

В Севастополе силовики задержали 45-летнюю женщину-повара, сотрудничающую с военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Она передавала Киеву информацию о дислокации кораблей Черноморского флота ВС России. Эти данные потом использовались для планирования ракетных атак, сообщили в ФСБ.

По предварительным данным, она установила контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в сентябре 2023 года и с тех пор собирала сведения о российской армии на территории Севастополя. В отношении женщины возбуждено дело о госизмене, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

«Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО», — пояснили в ФСБ.

Материал дополняется