ТАСС узнал о фразах террористов в «Крокусе» на арабском языке
Во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы перебросились фразами на арабском языке между собой, а также в разговоре по мобильному телефону с неизвестной женщиной, рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
Также это следует из оглашенных в суде показаний свидетелей, отмечает агентство.
«Со слов одной из потерпевших следует, что, когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре «Крокуса», они перебросились между собой парой фраз на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, согласно показаниям девушки, она «не слышала со стороны двоих боевиков русских фраз и слов». В результате теракта она и ее мать получили ранения, отец девушки скончался.
Также, по словам потерпевшей, террористы «стреляли в спины» посетителей «Крокуса», а некоторым посетителям удалось спастись и покинуть охваченный пожаром зрительный зал, притворившись мертвыми.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать. Огонь в «Крокусе» был окончательно потушен вечером 23 марта.
Погибли 150 человек, один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Сумма гражданских исков потерпевших превысила 65 млн руб. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Вилаят Хорасан».
Позже стало известно, что один из его исполнителей, Саидакрами Рачабализода, прошел учебную подготовку в Афганистане. После совершения теракта все четверо террористов планировали туда перебраться.
