ТАСС узнал о фразах террористов в «Крокусе» на арабском языке

ТАСС: террористы в «Крокусе» говорили фразы на арабском языке
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы перебросились фразами на арабском языке между собой, а также в разговоре по мобильному телефону с неизвестной женщиной, рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Также это следует из оглашенных в суде показаний свидетелей, отмечает агентство.

«Со слов одной из потерпевших следует, что, когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре «Крокуса», они перебросились между собой парой фраз на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно показаниям девушки, она «не слышала со стороны двоих боевиков русских фраз и слов». В результате теракта она и ее мать получили ранения, отец девушки скончался.

Также, по словам потерпевшей, террористы «стреляли в спины» посетителей «Крокуса», а некоторым посетителям удалось спастись и покинуть охваченный пожаром зрительный зал, притворившись мертвыми.

Родственники не захотели общаться с обвиняемыми в теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать. Огонь в «Крокусе» был окончательно потушен вечером 23 марта.

Погибли 150 человек, один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Сумма гражданских исков потерпевших превысила 65 млн руб. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Вилаят Хорасан».

Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года
Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Люди несут цветы вдоль дороги напротив здания «Крокус сити холла» в память о жертвах теракта, Московская область, 23 марта 2024 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Баннер на здании стадиона Динамо с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», Москва, 23 марта 2025 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване, Армения, 23 марта 2025 года
(Фото: Грант Гетадарян / РБК)
Баннер на улице Москвы с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», 23 марта 2025 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Позже стало известно, что один из его исполнителей, Саидакрами Рачабализода, прошел учебную подготовку в Афганистане. После совершения теракта все четверо террористов планировали туда перебраться.

