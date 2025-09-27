 Перейти к основному контенту
Умер раненный во время теракта в «Крокусе» мужчина

После длительного лечения умер раненный при стрельбе в «Крокусе» мужчина
Дмитрий Сараев
Дмитрий Сараев (Фото: из личного архива)

После длительного лечения умер Дмитрий Сараев, получивший ранение во время стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил РБК адвокат Игорь Трунов.

По словам адвоката, во время стрельбы в концертном зале Сараев получил ранение в спину. «Очень жаль его», — сказал Трунов.

Сараев был журналистом, продюсером, организатором культурно-массовых музыкальных программ и проектов, активистом Звездного городка в Подмосковье. Об этом написал глава городского округа Евгений Баришевский в телеграм-канале.

Ранее ТАСС узнал о гибели двух мужчин, пытавшихся помешать террористам в «Крокусе». Им не удалось остановить нападавших, мужчин убили.

Несколько посетителей «Крокуса» спаслись, выйдя подышать перед терактом
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Террористы были вооружены автоматами Калашникова.

В результате теракта погибли 149 человек, еще более 500 пострадали. ТАСС сообщал, что почти половина жертв в «Крокусе» погибли от пожара в концертном зале. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд руб.

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Второй западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 19 обвиняемых. Из них 13 человек проходят по статье о терроризме, остальные — о пособничестве. Общая сумма исков о компенсации морального и материального вреда составляет 66 млн руб.

