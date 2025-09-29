В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника

Тело безбилетного пассажира нашли в отсеке шасси самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина), сообщает CBS News.

В сообщении отмечается, что рейс прибыл в международный аэропорт Шарлотта из Европы.

По данным полиции, технические бригады обнаружили тело утром 28 сентября, после чего прибывшие сотрудники экстренных служб констатировали смерть пассажира.



Представитель American Airlines заявил, что компания «сотрудничает с правоохранительными органами» в рамках расследования.

В аэропорту Шарлотта подтвердили, что в курсе инцидента, и также добавили, что будут участвовать в расследовании по мере необходимости.

В январе тела двух безбилетных пассажиров нашли в отсеке шасси самолета JetBlue из Нью-Йорка после его посадки в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд. В сообщении авиакомпании говорилось, что техник обнаружил умерших людей во время послеполетного технического осмотра.