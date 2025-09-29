 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника

Тело безбилетного пассажира нашли в отсеке шасси самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту города Шарлотт (штат Северная Каролина), сообщает CBS News.

В сообщении отмечается, что рейс прибыл в международный аэропорт Шарлотта из Европы.

По данным полиции, технические бригады обнаружили тело утром 28 сентября, после чего прибывшие сотрудники экстренных служб констатировали смерть пассажира.

Представитель American Airlines заявил, что компания «сотрудничает с правоохранительными органами» в рамках расследования.

Мальчик прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета
Общество
Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Keystone Press Agency / Global Look Press

В аэропорту Шарлотта подтвердили, что в курсе инцидента, и также добавили, что будут участвовать в расследовании по мере необходимости.

В январе тела двух безбилетных пассажиров нашли в отсеке шасси самолета JetBlue из Нью-Йорка после его посадки в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд. В сообщении авиакомпании говорилось, что техник обнаружил умерших людей во время послеполетного технического осмотра.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
шасси безбилетники США самолет
Материалы по теме
В США Boeing 737 MAX эвакуировали из-за задымившегося шасси
Общество
В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Дания подняла истребитель на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Песков назвал интенсивными отношения России и КНДР Политика, 02:16
Трамп заявил, что его план по Газе нацелен на «более широкий мир» Политика, 02:09
В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 02:00
Полиция назвала подозреваемого в нападении на церковь мормонов в Мичигане Общество, 01:47
Партия Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней Политика, 01:27
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе Общество, 01:24