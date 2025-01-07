В США двух безбилетников нашли мертвыми в отсеке шасси самолета JetBlue

Фото: Xackery Irving / Shutterstock

Тела двух человек нашли в отсеке шасси (колеса лайнера) самолета JetBlue из Нью-Йорка после его посадки в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, сообщила авиакомпания, передало агентство CNN.

В сообщении говорится, что техник обнаружил умерших людей вечером 6 января во время послеполетного технического осмотра, их личности еще не установлены, обстоятельства произошедшего выясняются. Авиакомпания также не указала пол погибших. Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 летал практически весь вчерашний день.

В правоохранительных органах уточнили, что «офис медицинского эксперта округа Бровард проведет вскрытие, чтобы определить причины смерти обоих людей».

CNN отмечает, что это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Так, две недели назад в отсеке шасси самолета United Airlines, летевшего из Чикаго на Гавайи, было найдено тело, а в ноябре женщина без билета проникла на борт самолета Delta и добралась от Кеннеди до Парижа, после чего была арестована. «Несколько недель спустя» безбилетный пассажир попытался пробраться на рейс Delta, вылетающий из международного аэропорта Сиэтла, но был обнаружен, когда самолет выруливал на взлет.

«Это продолжает происходить. Люди проникают на территорию аэропорта и садятся в самолет, и это представляет огромную угрозу безопасности воздушного судна», — заявила бывший генеральный инспектор Министерства транспорта Мэри Шиаво в интервью CNN News Central.

По словам федерального авиационного управления США, безбилетники часто летают в отсеке шасси, не понимая, как мало там места, когда шасси убраны. Они могут потерять сознание от недостатка кислорода или замерзнуть, когда самолет набирает высоту.