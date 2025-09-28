«Росатом» заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС «Аккую»

Строительство АЭС «Аккую» в Турции полностью профинансировано, все проблемы, связанные с блокировкой средств на реализацию проекта, решены, заявил заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров агентству Anadolu.

«В США возникла неприятная ситуация, связанная с блокировкой $2 млрд, выделенных на реализацию проекта. Однако при поддержке правительства финансовые вопросы успешно решаются. На сегодняшний день проект полностью профинансирован, мы снова увеличиваем количество сотрудников на объекте, продолжаем работы по завершению строительства четырех энергоблоков к концу 2028 года», — сказал Комаров.

Он также выразил уверенность в том, что это будет «успешный проект, который принесет пользу как России, так и Турции». По словам Комарова, в строительстве АЭС принимают участие более 2 тыс. турецких компаний. Он добавил, что после завершения строительства на «Аккую» будет производиться более 10% электроэнергии Турции.

В июле на стройке АЭС «Аккую» прошла акция протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. В «Росатоме» причиной задержек выплат назвали «действия недружественных стран», которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли.

Там отметили, что речь идет о блокировке «существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон». Также в компании заверили, что находятся в тесном взаимодействии с основными подрядными организациями и предпринимают необходимые меры для разрешения ситуации.

АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.