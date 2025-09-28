 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

«Росатом» заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС «Аккую»

Строительство АЭС «Аккую» в Турции полностью профинансировано, все проблемы, связанные с блокировкой средств на реализацию проекта, решены, заявил заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров агентству Anadolu.

«В США возникла неприятная ситуация, связанная с блокировкой $2 млрд, выделенных на реализацию проекта. Однако при поддержке правительства финансовые вопросы успешно решаются. На сегодняшний день проект полностью профинансирован, мы снова увеличиваем количество сотрудников на объекте, продолжаем работы по завершению строительства четырех энергоблоков к концу 2028 года», — сказал Комаров.

Он также выразил уверенность в том, что это будет «успешный проект, который принесет пользу как России, так и Турции». По словам Комарова, в строительстве АЭС принимают участие более 2 тыс. турецких компаний. Он добавил, что после завершения строительства на «Аккую» будет производиться более 10% электроэнергии Турции.

«Росатом» отгрузил Турции и Египту корпуса реакторов под хохлому и гжель
Политика

В июле на стройке АЭС «Аккую» прошла акция протеста сотрудников одной из субподрядных организаций из-за задержки заработной платы. В «Росатоме» причиной задержек выплат назвали «действия недружественных стран», которые конкурируют с российскими проектами атомной отрасли.

Там отметили, что речь идет о блокировке «существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон». Также в компании заверили, что находятся в тесном взаимодействии с основными подрядными организациями и предпринимают необходимые меры для разрешения ситуации.

АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Турция Россия АЭС Росатом АЭС «Аккую»
Материалы по теме
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber»
Бизнес
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Технологии и медиа
«Росатом» заявил, что землетрясение не повлияло на строительство «Аккую»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух пострадавших Политика, 00:36
Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях Политика, 00:15
Келлог заявил, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России Политика, 00:07
Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн Технологии и медиа, 00:00
Разморозка активов россиян в ЕС оказалась парализована из-за OFAC СШАПодписка на РБК, 00:00
«Росатом» заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС «Аккую» Экономика, 28 сен, 23:55
Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов Политика, 28 сен, 23:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду Политика, 28 сен, 23:22
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения Политика, 28 сен, 23:15
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок Политика, 28 сен, 22:46
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест Политика, 28 сен, 22:40
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия Общество, 28 сен, 21:59
ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент Политика, 28 сен, 21:53
«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании Спорт, 28 сен, 21:50