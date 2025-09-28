Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине

Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News призвал российскую сторону «проснуться и принять реальность» в контексте конфликта на Украине.

Вэнс отметил, что позиция американской администрации по поводу военной операции на Украине не изменилась и США продолжают работать над достижением мира.

В эфире он также заявил, что Россия в последние недели отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине с момента вступления в должность в начале 2025 года. Он несколько раз говорил о том, что нужно провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин проявил готовность встретить Зеленского в Москве, однако тот отказался. Украинский президент отмечал, что готов к встрече без предварительных условий в любом формате: с участием Трампа или без него. Также украинская сторона и Запад предлагали России в качестве места встречи Казахстан.

Россия, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «сохраняет открытость» к переговорам. Он отметил, что Путин делает многое, чтобы урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.