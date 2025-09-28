 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News призвал российскую сторону «проснуться и принять реальность» в контексте конфликта на Украине.

Вэнс отметил, что позиция американской администрации по поводу военной операции на Украине не изменилась и США продолжают работать над достижением мира.

В эфире он также заявил, что Россия в последние недели отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона.

Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели
Политика
Джей Ди Вэнс

Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине с момента вступления в должность в начале 2025 года. Он несколько раз говорил о том, что нужно провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин проявил готовность встретить Зеленского в Москве, однако тот отказался. Украинский президент отмечал, что готов к встрече без предварительных условий в любом формате: с участием Трампа или без него. Также украинская сторона и Запад предлагали России в качестве места встречи Казахстан.

Россия, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «сохраняет открытость» к переговорам. Он отметил, что Путин делает многое, чтобы урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Переговоры Джеймс Дэвид Вэнс Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье Общество, 20:06
После взрывов часть Киева осталась без света Политика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ Спорт, 19:51
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами Общество, 19:51
Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ Политика, 19:44
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине Политика, 19:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн Спорт, 19:35
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж Общество, 19:19 
WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом Политика, 19:07
Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку Общество, 18:56