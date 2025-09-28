Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News призвал российскую сторону «проснуться и принять реальность» в контексте конфликта на Украине.
Вэнс отметил, что позиция американской администрации по поводу военной операции на Украине не изменилась и США продолжают работать над достижением мира.
В эфире он также заявил, что Россия в последние недели отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине с момента вступления в должность в начале 2025 года. Он несколько раз говорил о том, что нужно провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин проявил готовность встретить Зеленского в Москве, однако тот отказался. Украинский президент отмечал, что готов к встрече без предварительных условий в любом формате: с участием Трампа или без него. Также украинская сторона и Запад предлагали России в качестве места встречи Казахстан.
Россия, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «сохраняет открытость» к переговорам. Он отметил, что Путин делает многое, чтобы урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов