В Минтрансе рассказали о последствиях невключения России в совет ИКАО
Невключение России в совет управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО) наносит ущерб авторитету и эффективности организации, заявили в Министерстве транспорта.
Так в Минтрансе прокомментировали то, что Россию не избрали в первые две группы совета управляющих ИКАО. Руководящий орган состоит из трех групп, в котором представлены 36 государств. Выборы в третью группу совета, где представлены страны, «обеспечивающие географическое представительство», состоятся 30 сентября.
В ведомстве отметили, что ИКАО призвана предотвращать деструктивные действия отдельных государств ради обеспечения безопасности и устойчивости глобальной авиации, а невключение России в совет ведет к смещению приоритетов и к стагнации организации.
На голосовании в первую группу, куда входят страны, имеющие «первостепенное значение в области воздушного транспорта», избрали десять государств — Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Китай, Францию, Японию и США. Из 184 государств кандидатуру России поддержали 87 членов.
Во вторую группу попали страны, не избранные в первую, но «вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации». Это Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР. Кандидатуру России во второй группе поддержали 62 государства.
