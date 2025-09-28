Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации
Россию не избрали в первые две группы совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это следует из сообщения пресс-службы объединения.
Совет является руководящим органом ИКАО. Он состоит из трех групп, всего в нем представлены 36 государств. Общее число членов организации — 193.
В первую группу, куда входят страны, имеющие «первостепенное значение в области воздушного транспорта», избрали десять государств: Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Китай, Францию, Японию и США.
Во вторую группу, попали страны, не избранные в первую, но «вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации». Это Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР.
Выборы в третью группу совета, где представлены страны, «обеспечивающие географическое представительство», состоятся 30 сентября.
Сейчас в Монреале проходит 42-я ассамблея ИКАО (такие мероприятия проводятся раз в три года). Она завершится 3 октября.
Россия не получала место в совете управляющих ИКАО в 2022 году, когда проходила предыдущая ассамблея организации.
После начала военной операции на Украине и введения санкций странами Запада Россия столкнулась с запретами на полеты в небе 37 стран. Также Москве был запрещен доступ к самолетам иностранного производства и их запчастям. В ответ российская сторона закрыла небо для самолетов из государств, установивших ограничения.
ИКАО считает Россию страной с проблемами в обеспечении безопасности полетов. В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявили об отсутствии фактических доказательств несоответствия самолетов требованиям ICAO.
