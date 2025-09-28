 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации

Россию не избрали в первые две группы совета ИКАО
Россия потеряла место в ключевых группах совета ИКАО еще в 2022 году, ее не переизбрали вновь
Фото: Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россию не избрали в первые две группы совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это следует из сообщения пресс-службы объединения.

Совет является руководящим органом ИКАО. Он состоит из трех групп, всего в нем представлены 36 государств. Общее число членов организации — 193.

В первую группу, куда входят страны, имеющие «первостепенное значение в области воздушного транспорта», избрали десять государств: Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Китай, Францию, Японию и США.

Reuters узнал, что Россия обратилась к ИКАО ради смягчения авиасанкций
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Во вторую группу, попали страны, не избранные в первую, но «вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации». Это Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР.

Выборы в третью группу совета, где представлены страны, «обеспечивающие географическое представительство», состоятся 30 сентября.

Сейчас в Монреале проходит 42-я ассамблея ИКАО (такие мероприятия проводятся раз в три года). Она завершится 3 октября.

Россия не получала место в совете управляющих ИКАО в 2022 году, когда проходила предыдущая ассамблея организации.

После начала военной операции на Украине и введения санкций странами Запада Россия столкнулась с запретами на полеты в небе 37 стран. Также Москве был запрещен доступ к самолетам иностранного производства и их запчастям. В ответ российская сторона закрыла небо для самолетов из государств, установивших ограничения.

ИКАО считает Россию страной с проблемами в обеспечении безопасности полетов. В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявили об отсутствии фактических доказательств несоответствия самолетов требованиям ICAO.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

