 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле сообщили, что по-прежнему готовы принять Трампа в Москве

Песков: пприглашение Трампу приехать в Москву действует
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Москву все еще актуально, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин будет рад встретиться Трампом, но решение о поездке должна принять американская сторона.

«Оно [приглашение] не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал пресс-секретарь президента.

«Бумажных медведей не бывает». Главное из интервью Пескова Радио РБК
Политика
Дмитрий Песков в студии Радио РБК, 24 сентября 2025 года

Приглашение посетить Россию Трамп получил на российско-американском саммите на Аляске в августе. Тогда он назвал это предложение «интересным». «Я не знаю, наверное, меня будут осуждать, но я думаю, это вполне возможно», — сказал Трамп.

После саммита Трамп неоднократно говорил, что «очень разочарован» Путиным, а 23 сентября заявил, что примет «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же и самое сделает Евросоюз. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Дмитрий Песков Москва США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков заявил, что Путин предложением по ДСНВ «протягивает руку» Трампу
Политика
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Политика
Трамп получил приглашение посетить Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Кремле сообщили, что по-прежнему готовы принять Трампа в Москве Политика, 12:24
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире ATP подряд Спорт, 12:23
Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине Политика, 12:15
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность Политика, 12:02
Big Data и омниканальность: как банки меняют рекламный рынок Радио, 12:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Победить рутину и достигать целей. Экологичные привычки руководителяПодписка на РБК, 12:00
Лавров рассказал об отказе ООН раскрыть материалы о Буче Политика, 11:59
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Как цифровые технологии меняют современный агробизнес Тренды, 11:57
При пожаре в московском приюте для животных погибли 13 собак Общество, 11:46
Разрешите себе не хотеть: 8 стратегий против прокрастинацииПодписка на РБК, 11:36
Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии Политика, 11:35