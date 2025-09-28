В Кремле сообщили, что по-прежнему готовы принять Трампа в Москве

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Москву все еще актуально, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин будет рад встретиться Трампом, но решение о поездке должна принять американская сторона.

«Оно [приглашение] не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал пресс-секретарь президента.

Приглашение посетить Россию Трамп получил на российско-американском саммите на Аляске в августе. Тогда он назвал это предложение «интересным». «Я не знаю, наверное, меня будут осуждать, но я думаю, это вполне возможно», — сказал Трамп.

После саммита Трамп неоднократно говорил, что «очень разочарован» Путиным, а 23 сентября заявил, что примет «очень серьезный пакет пошлин» против России, если то же и самое сделает Евросоюз. Москва считает санкции западных стран незаконными.