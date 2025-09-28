 Перейти к основному контенту
Лавров рассказал об отказе ООН раскрыть материалы о Буче

Лавров: УВКПЧ ООН отказывается раскрывать материалы о Буче
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказалось раскрывать имена тех, кого Би-би-си продемонстрировал как мирных жертв в украинском городе Буча, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр рассказал, что российская сторона направила запрос в УВКПЧ о проведении расследования и публикации имен тех, чьи тела были продемонстрированы по Би-би-си, но спустя год получила отказ.

Причиной неразглашения имен, по словам Лаврова, стало опасение юристов секретариата за безопасность родственников этих людей.

«Потом нам сообщили, правда устно, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — сказал министр.

Лавров заявил о тревоге России из-за рассуждений о третьей мировой
Политика
Сергей Лавров

В 2022 году после отвода российских войск из Киевской области представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Позднее западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы людей. Reuters и Би-би-си сообщали, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы назвало провокацией.

3 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в Буче. Однако ему, как сообщил на 80-й сессии Генассамблеи ООН Лавров, в этой просьбе было отказано.

«Генеральный секретарь ООН Гутерреш, я с ним и вчера на эту тему разговаривал, пожимает плечами и говорит, что он не может этим заниматься. Потом сказал, что он просил, а ему отказали», — отметил министр.

