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Роскадастр назвал 67 российских городов с повторяющимися названиями

В России 67 городов имеют одинаковые названия, некоторые из них встречаются три раза, рассказал Роскадастр агентству «РИА Новости».

«В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)», — сообщило ведомство.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В стране есть три Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

Кроме того, два раза повторяются названия Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

В январе Росстат опубликовал список городов-миллионников России. По данным на 2024 год, таких городов было 16, там проживает почти четверть всего населения страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград. Если говорить о крупных городах России, то их в стране 20, их численность населения — от 500 тыс. до 1 млн человек.

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