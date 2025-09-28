 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву

Сюжет
Военная операция на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву, следует из базы данных СБУ.

Ведомство предъявило ей обвинения по ч. 2 ст. 332-2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. В карточке актрисы сказано, что она является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

Агурееву объявили в розыск в июле 2024 года. В отношении актрисы выдвинули заочные обвинения в незаконном пересечении государственной границы Украины и в оправдании действий России.

Также Агуреева с 2022 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец», содержащего персональные данные о людях, которые, по мнению его создателей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Создатели сайта, помимо обвинений в поддержке спецоперации, обвиняют актрису в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация», повествующего о борьбе советской власти с преступностью.

Полина Агуреева родилась в 1976 года в Волгограде. Она работает актрисой театра «Мастерская Петра Фоменко». Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, а также премий «Золотая маска» и «Золотой орел». Исполнительница ролей в театре, кино и сериалах.

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и хоккеиста Вячеслава Фетисова
Политика
Вячеслав&nbsp;Фетисов

СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.

Ранее украинская спецслужба объявила в розыск гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, а также главу ЦИК России Эллу Памфилову. Им также вменили посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
СБУ Украина розыск актриса
Материалы по теме
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову
Политика
Тимати предложил СБУ «искать его в клубе»
Общество
СБУ объявила в розыск рэпера Тимати
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник Политика, 07:39
Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC Общество, 07:27
Москвичам пообещали пасмурный день и дождь Общество, 07:22
Польша подняла истребители из-за «активности России» Политика, 07:10
СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву Политика, 07:02
AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна Политика, 06:47
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области Политика, 06:18
В Пензенской области отменили план «Ковер» спустя почти четыре часа Политика, 06:15
Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году Политика, 06:12
В Берлине задержали более 70 человек во время пропалестинских протестов Политика, 06:00
Еще три аэропорта закрыли для полетов Политика, 05:25
Мексика и США договорились о мерах против нелегального трафика оружия Политика, 05:14
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию Политика, 05:01