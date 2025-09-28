СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву, следует из базы данных СБУ.

Ведомство предъявило ей обвинения по ч. 2 ст. 332-2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. В карточке актрисы сказано, что она является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

Агурееву объявили в розыск в июле 2024 года. В отношении актрисы выдвинули заочные обвинения в незаконном пересечении государственной границы Украины и в оправдании действий России.

Также Агуреева с 2022 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец», содержащего персональные данные о людях, которые, по мнению его создателей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Создатели сайта, помимо обвинений в поддержке спецоперации, обвиняют актрису в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация», повествующего о борьбе советской власти с преступностью.

Полина Агуреева родилась в 1976 года в Волгограде. Она работает актрисой театра «Мастерская Петра Фоменко». Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, а также премий «Золотая маска» и «Золотой орел». Исполнительница ролей в театре, кино и сериалах.

СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.

Ранее украинская спецслужба объявила в розыск гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, а также главу ЦИК России Эллу Памфилову. Им также вменили посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.