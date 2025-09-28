 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

В Берлине задержали более 70 человек во время пропалестинских протестов

Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Более 70 человек задержали в Берлине в ходе пропалестинских шествий, семь полицейских получили ранения, сообщает пресс-служба полиции города в X.

«Марш от фонтана Нептуна к колонне Победы в пиковый период собрал около 50 000 человек. Затем у колонны Победы состоялся митинг, где уже собралось 8000 человек, ожидавших начала марша. Было зафиксировано 34 задержания», — заявила представительница полиции в опубликованном видеообращении.

Она добавила, что в это же время шествия проходили в берлинском районе Кройцберг.

«В связи с этим маршем 38 человек были задержаны, а семь полицейских получили ранения», — отметила представительница правоохранительных органов.

По ее словам, полиция Берлина задействовала около 1800 сотрудников для обеспечения безопасности мероприятий в Кройцберге, Митте и Тиргартене.

Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Политика

В середине сентября организаторы одной из самых престижных велогонок «Вуэльта Испании» были вынуждены досрочно завершить финальный этап многодневной велогонки и отменить церемонию награждения из-за пропалестинских протестов в центре Мадрида.

Протестующие с флагами Палестины и с антиизраильскими плакатами тогда частично перекрыли трассу, тем самым вынудив гонщиков остановиться. Также участники митинга собрались у подиума, где планировалась церемония награждения победителей велогонки. Недалеко от финального отрезка маршрута произошли столкновения протестующих с полицией.

