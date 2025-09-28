Лавров на ГА ООН отказал журналисту в просьбе перейти на английский язык
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отклонил просьбу журналиста британского телеканала Sky News ответить на его вопрос на английском языке и напомнил об официальном статусе русского языка в организации. Запись трансляции доступна на сайте ООН.
«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Журналист британского телеканала задал Лаврову вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа, ранее охарактеризовавшего Россию как «бумажного тигра».
Министр, в свою очередь, выразил мнение, что публичная дипломатия подразумевает применение самых различных инструментов, способов и приемов.
Ранее Трамп в своем посте в Truth Social заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» и назвал страну «бумажным тигром».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ указал, что Россия скорее не тигр, а медведь и «бумажных медведей» не бывает.
Президент России Владимир Путин неоднократно называл медведя символом России и отмечал его силу и независимость. На одной из пресс-конференций в 2014 году российский лидер сказал: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет и своей тайги не отдаст».
