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В России удвоят пошлину за получение водительских прав

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти увеличат ряд транспортных пошлин с сентября, в том числе за получение водительских прав и за выдачу госномеров, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минфина.

Так, водительские удостоверения старого образца будут стоить 4 тыс. руб. (сейчас — 2 тыс. руб.), нового — 6 тыс. руб. (сейчас — 3 тыс. руб.). Кроме того, чтобы получить международные права, нужно будет потратить 3,2 тыс. руб., тогда как раньше они стоили 1,6 тыс. руб.

Пошлина за выдачу государственных номеров на машину обойдется в 3 тыс. руб., за регистрационные знаки и прицепы — 2,25 тыс. руб. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Паспорт транспортного средства также вырастет в цене, которая составит 1,2 тыс. руб. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) будет стоить 1,5 тыс. руб. бумажная версия и 4,5 тыс. руб. — пластиковая.

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Более того, чтобы изменить конструкцию машины, нужно будет заплатить 3 тыс. руб. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2,25 тыс. руб., а его продление — 1,5 тыс. руб.

Кроме того, в 2025 году в Москве повысили ставки транспортного налога впервые с 2012 года. С тех пор накопленная инфляция превысила 100%, говорилось в сообщении закона.

Так, ставки были повышены для автомобилей мощностью до 100 л.с. включительно, для автомобилей мощностью 100–125 л.с. (верхняя граница включительно), для автомобилей мощностью 150–175 л.с. (верхняя граница включительно) и для автомобилей мощностью свыше 200 и до 225 л.с. включительно. Например, для малолитражек мощностью до 100 л.с. ставка выросла до 13 руб. за лошадиную силу в 2025 году, на 14 руб. она поднимется в 2026 году и на 15 руб. в 2027 году.

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Софья Полковникова
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